Берега Азовского моря красиво замерзают. В сети публикуют редкие кадры

Температура воздуха на побережье опустилась ниже -10 °C

В соцсетях 9 января появились фото и видео обледеневшего берега Азовского моря в Приморско-Ахтарске. Ночью температура воздуха в городе опустилась до -13 °C.

В станице Должанской было ещё холоднее, в ночь на 9 января столбики термометров показывали -15 °C. В сети появилось видео с берега Таганрогского залива.

8 января в сети появилось видео из Анапы, там в -10 °C мужчина отправился купаться в море.