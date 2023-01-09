Берега Азовского моря красиво замерзают. В сети публикуют редкие кадры

Краснодарский край

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  • © скриншот из телеграм-канала «Море зовет» https://t.me/more_zov/4187?single
    © скриншот из телеграм-канала «Море зовет» https://t.me/more_zov/4187?single

Температура воздуха на побережье опустилась ниже -10 °C

В соцсетях 9 января появились фото и видео обледеневшего берега Азовского моря в Приморско-Ахтарске. Ночью температура воздуха в городе опустилась до -13 °C.

В станице Должанской было ещё холоднее, в ночь на 9 января столбики термометров показывали -15 °C. В сети появилось видео с берега Таганрогского залива.

8 января в сети появилось видео из Анапы, там в -10 °C мужчина отправился купаться в море.

Ранее Юга.ру писали, что с середины недели в Краснодаре ожидается потепление. Дневная температура воздуха достигнет 3-4 градусов тепла. А к концу недели и вовсе — 6-7 °С. Подробнее рассказываем здесь.

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