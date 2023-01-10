В порту Ейска ввели ледовые ограничения

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Море зовёт» https://t.me/more_zov/4187?single
    © Скриншот из телеграм-канала «Море зовёт» https://t.me/more_zov/4187?single

В порту Ейска с 10 января начали действовать ограничения по режиму ледового плавания

Распоряжение подписал капитан порта Георгий Булавин после анализа погодных условий, сообщает portnews.ru. Запрещается плавание судов, имеющих ледовый класс ниже Ice1. Также ограничения коснутся барже-буксирных составов и бункеровки судов на якорной стоянке № 456. Нельзя проводить и любые буксировочные операции, исключение составят только аварийные случаи.

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Ограничения не распространяются на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовки. Напомним, ейский морской порт является замерзающим. Специалисты считают, что погодные условия могут вызвать обледенение.

10 января из-за сильного ветра штормовое предупреждение объявили в Керченском проливе. Там волны высотой несколько метров.

Как писали Юга.ру, после подписания договора о включении в состав России новых территорий из зоны специальной военной операции, возникнет проблема с международным признанием их статуса. Скорее всего, иностранные суда не будут заходить в порты Азовского моря.

Азовское море Ейский район Порты

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