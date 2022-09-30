Депутат Госдумы от Краснодарского края рассказал о правовых последствиях изменения статуса Азовского моря

30 сентября в Кремле подписали договор о включении в состав России новых территорий из зоны специальной военной операции. Теперь движение по Керченскому проливу и Азовскому морю будет регламентироваться законами РФ

Как рассказал депутат Госдумы из Краснодарского края Константин Затулин, сейчас возникнет проблема с международным признанием статуса территорий, поэтому, скорее всего, иностранные суда не будут заходить в порты Азовского моря.

«России это выгодно. С этого момента всё связанное с проходом через Керченский пролив, в акваторию Азовского моря будет осуществляться по нашим правилам. Теперь всё будет по нашей внутренней российской юрисдикции. У нас будет другая проблема, более существенная — это то, что мы не дождёмся признания в обозримое ближайшее время того, что мы объявим Азовское море внутренним. Просто-напросто у нас не будет заходов этих кораблей в порты, которые мы теперь объявим своими, прежде всего Мариуполь и Бердянск. Эта проблема будет, проблема реальных контактов или отсутствия их», — высказал своё мнение Константин Затулин.

Порты Азовского моря юга России: Таганрог, Темрюк, Ростов-на-Дону, Азов, Ейск. Через порты перегружается, в основном, зерно, уголь и нефтепродукты. Их совокупный грузооборот в 2021 году составил порядка 26 млн тонн, в том числе около 15 млн тонн зерна, почти по 5 млн тонн угля и нефтепродуктов.

В августе пресс-служба Южного таможенного управления сообщала, что из порта Темрюк в турецкий порт Самсун стали доставлять грузы два новых парома. В марте в начале СВО в Азовском море приостанавливали судоходство и запрещали выход в море даже на сапбордах.