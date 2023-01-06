В пригороде Краснодара 13 улиц остались без электричества

Без электричества в Краснодаре 6 января остались жители 13 улиц, сообщили в телеграм-канале Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) города.

Утром в ЕДДС города рассказали, что из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ были отключены подстанции ХЛ-4 и 16 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остался хутор Ленина, улицы Приморская, Радужная, Быкова, Вольная, Наримановская, Огородная, Молодежная, Васюринская, Шоссейная.

Позднее в ЕДДС сообщили о еще одном повреждении, в результате которого оказались отключены ПС ХЛ-2 и 30 трансформаторных подстанций в этом же районе. В результате без света остались жители улиц Оружейная, Пластунская, Приморская, Троицкая и Казачья. В ЕДДС отметили, что на месте работает аварийная бригада, время подключения электричества уточняется.

Ранее Юга.ру писали, что ещё летом, перед пиковыми нагрузками на элетросети, в районе хутора Ленина в Краснодаре провели капитальный ремонт распределительной сети электроснабжения.