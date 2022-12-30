По ее словам, у мужа грыжа 12 размера, о чем он сказал в военкомате. Его сотрудники отправили Заманова на магнитно-резонансную томографию, но ее сделать не удалось из-за большой очереди, тогда Аким прошел компьютерную томографию, которая выявила грыжу лишь пятого размера. «Может, они так для своей выгоды сделали, хоть и не верю в это, конечно же. Его одобрили, якобы он может поехать служить, так как грыжа небольшая», — рассказала Гыстаман.

Акима Заманова мобилизовали 4 октября и отвезли из села Белиджи Дербентского района в войсковую часть № 43108 в чеченском поселке Ханкала. Мужчина находится там до сих пор, дома у него остались трое детей 9, 13 и 15 лет. Об этом Юга.ру рассказала его жена Гыстаман.

Позже супруги узнали о внутреннем распоряжении Генштаба ВС РФ № 315/2/3658. В нем Генштаб указывал освободить от мобилизации отцов трех детей до 16 лет. Это поддержали в Госдуме, но независимые юристы усомнились в подлинности директивы. Даже если она есть, правозащитники напомнили, что пока ограничения не закрепили в законе или указе президента, мобилизованные не могут ссылаться ни на депутатов, ни на служебный документ, оспаривая свою мобилизацию в суде или военкомате.

«Военный комиссар Дербента не хочет вернуть его, хотя 31 октября командир войсковой части написал ходатайство об увольнении мужа в запас, как многодетного отца. Но пока он остается в Ханкале. С военкомом я сталкивалась 3-4 раза, он сказал, что мой муж там не один, но пока не подпишут закон РФ об увольнении мобилизованных, он нам ничем не поможет — ему без разницы, куда бы я ни обращалась», — пояснила Гыстаман.

Еще она обращалась в администрацию президента и в комитет по обороне Госдумы, но не получила никаких ответов, кроме регистраций обращений. Гыстаман жалуется на здоровье — ей тяжело воспитывать трех несовершеннолетних одной.

Гыстаман показала редактору Юга.ру письмо Дедушке Морозу, которое написал ее девятилетний сын: «До сих пор он мечтал о подарке, а сегодня утром вместо подарка попросил вернуть папу — чтобы он приехал живым и здоровым».