На протестных акциях в Дагестане задержали около 120 человек. На некоторых завели уголовные дела

В Махачкале после акций против частичной мобилизации полиция задержала около 120 человек. Среди них есть несовершеннолетний

После митингов в Москве задержали более 120 человек. В отношении многих из них открыли административные дела, еще на 8 человек возбудили уголовные, сообщили «Кавказ.Реалии»* со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, на утро 26 сентября составили 46 протоколов за участие в несанкционированном митинге. Уголовные дела завели за нападение на полицейских и экстремистские призывы. Но точно не ясно, призывы были на акциях или в интернете.

Задержанные находятся в разных отделах полиции. Среди них есть, как минимум, один несовершеннолетний. Один из участников акции рассказал, что в отделе полицейские обращались в основном вежливо. Тетя одного из тех, на кого завели уголовные дела, сказала, что её племянника избили.

Глава республики Сергей Меликов написал в своём телеграм-канале, что митинги управлялись из-за рубежа и сами провокаторы в них не участвовали:

«Стравливая дагестанцев, они пытаются накалить обстановку внутри страны, старательно отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги. Отвратительно, что в этой нечестной игре они используют эмоции людей, которые переживают за своих близких».

Ранее Юга.ру рассказывали, что в нескольких районах Дагестана жители вышли на протестные акции против частичной мобилизации. Митинги сопровождались конфликтами с полицейскими и перекрытием дорог. Участники акций выкрикивали антивоенные лозунги, а силовики стреляли в воздух.

Также митинги против частичной мобилизации прошли в Краснодаре. На них задержали около 20 человек.

*— Минюст включил в реестр иноагентов 5.12.2017