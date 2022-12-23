Под Волгоградом отца троих детей с начала частичной мобилизации держат в воинской части. Его не отправляют в зону СВО и не возвращают домой

22 декабря Дмитрий Антипин рассказал Юга.ру, что Краснооктябрьский военкомат Волгограда мобилизовал его 22 сентября. Дмитрия забрали в воинскую часть № 13766 в поселке Максима Горького, где он находится по сей день. Мужчине 41 год, у него трое детей младше 16 лет. Антипин остается в части уже три месяца по ряду причин. Попав в часть, мобилизованный пожаловался на здоровье, так как медицинский осмотр в военкомате не провели. Он показал результаты медобследования, выявившего грыжи позвоночника. Диагноз на время остановил отправку в зону спецоперации. Но позже в воинской части провели комиссию, где выслушали доводы всех, кто по каким-либо причинам добивался отмены мобилизации. Комиссия не сочла травмы спины достаточным основанием: «Сказали, так как я не являюсь инвалидом».

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«Тогда я показал три свидетельства о рождении детей, и это послужило причиной моей отсрочки от отправки в зону СВО. И теперь я нахожусь в воинской части. То есть ее руководство приняло то, что отправлять меня в зону СВО нельзя, но из части не могут отпустить, пока не придет ходатайство» , — рассказал Дмитрий. 10 октября депутат от КПРФ Нина Останина опубликовала указания Генштаба ВС РФ № 315/2/3658 для служебного пользования. Среди прочих причин для отсрочек, Генштаб указывал освободить от мобилизации отцов трех детей до 16 лет. 19 октября ограничения призыва поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин и пообещал депутатский контроль. 20 октября, упоминая заявление Госдумы, гостелеканал Волгограда снял сюжет о жене Антипина Екатерине и их детях, которые «надеются, что домой после принятия закона Госдумой сможет вернуться папа троих детей».



Юристы усомнились в подлинности указаний Генштаба. В любом случае, пока ограничения не закреплены законом или указом президента, мобилизованные не могут ссылаться ни на депутатов, ни на служебное распоряжение, оспаривая свою мобилизацию в суде или военкомате.

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«Один раз военкомат признал существование директивы, но написали, что помимо свидетельства о рождении детей надо предоставить справку либо о смерти жены, либо о расторжении брака, либо об инвалидности одного из детей», — рассказал Антипин и показал официальный ответ военкомата Волгоградской области, данный 8 декабря. Но в указаниях Генштаба, на которые ссылается волгоградский военкомат, нет дополнительных условий для отмены мобилизации отцу трех детей до 16 лет.

«Районный военкомат отменил приказ о моей мобилизации. В воинской части не отпускают и требуют, чтобы я им предоставил ходатайство о возврате меня. Для рассмотрения ходатайства местный военкомат должен отправить документы в областной, чтобы призывная комиссия во главе с губернатором и главным военкомом Волгоградской области отменили мой призыв. Скоро у командира воинской части терпение лопнет, и он отправит меня [на СВО].

Я понимаю, это не супер история, про которую можно написать, но мне так уже хочется вернуться к семье. На днях в воинскую часть вернулся из СВО многодетный отец из Краснодара: о нем ходатайствовал губернатор. Почему в одних регионах директивы работают, а в других — нет? Нам неофициально ответили: «Вот в Дагестане у всех по трое детей — что же, мы всех будем отпускать?» Сейчас обратился к юристу. Написали пять заказных писем. Ждем ответа», — сказал Дмитрий. «В деньгах не нуждаемся. Мне первый месяц хорошо помог Волгоградский алюминиевый завод, где я работал. Сейчас начисляется зарплата военнослужащего», — объяснил Антипин.