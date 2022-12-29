У половины россиян нет новогоднего настроения к концу 2022-го

В опросе исследователей SuperJob поучаствовали 1,6 тысяч людей из 377 городов во всех округах России.

28% мужчин и женщин говорят, что у них есть новогоднее настроение, 49% всех респондентов — что нет, и скрывать это они не собираются.

По сравнению с 2021 годом незначительно выросло количество и тех, и других — на 1%.

Ещё 10% признались, что имитируют радостное предвкушение праздника ради близких. В прошлом году таких было 14%. Количество тех, кто затруднился ответить, увеличилось с 11 до 13%.

Женщины чаще мужчин изображают новогоднее настроение, чтобы не расстраивать родных и друзей (11 и 9%), мужчины же обычно не скрывают своих чувств (51 и 47%).

Чем старше респонденты, тем реже они вдохновлены наступающим праздником: 53% из категории 45+ говорят, что его нет, и от близких это не скрывают, 22% — что есть.

Среди молодых людей от 18 до 24 лет соответствующий настрой есть у 43%, нет у 37%.