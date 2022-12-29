У половины россиян нет новогоднего настроения к концу 2022-го

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

10% россиян признались, что имитируют праздничное настроение ради близких

В опросе исследователей SuperJob поучаствовали 1,6 тысяч людей из 377 городов во всех округах России.

28% мужчин и женщин говорят, что у них есть новогоднее настроение, 49% всех респондентов — что нет, и скрывать это они не собираются. 

По сравнению с 2021 годом незначительно выросло количество и тех, и других — на 1%.

Ещё 10% признались, что имитируют радостное предвкушение праздника ради близких. В прошлом году таких было 14%. Количество тех, кто затруднился ответить, увеличилось с 11 до 13%.

Женщины чаще мужчин изображают новогоднее настроение, чтобы не расстраивать родных и друзей (11 и 9%), мужчины же обычно не скрывают своих чувств (51 и 47%). 

Чем старше респонденты, тем реже они вдохновлены наступающим праздником: 53% из категории 45+ говорят, что его нет, и от близких это не скрывают, 22% — что есть.

Среди молодых людей от 18 до 24 лет соответствующий настрой есть у 43%, нет у 37%.

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А вот от уровня дохода показатели зависят не так сильно:

  • меньше 30 тыс. рублей в месяц — 28% ответов «да», 44% ответов «нет и не скрываю», 9% имитируют, 19% не смогли ответить;
  • от 30 до 50 тысяч — 26, 49, 11, 14% соответственно;
  • от 50 до 80 тысяч — 25, 52, 11, 12%;
  • больше 80 тысяч — 26, 47, 11, 16%.

В SuperJob также отметили советы опрошенных для создания новогоднего настроения: украсить дом, купить подарок себе или кому-то, включить новогоднюю музыку или фильм, поесть мандариы.

В ходе ещё одного исследования выяснили, что только четырёх из десяти россиян не раздражает подготовка к Новому году, включая ритуалы выше. Число респондентов, которых всё устраивает, уменьшилось с 44 до 39%. Сильнее всего не любят готовку (9% респондентов, 14% женщин и 6% мужчин), уборку (8% респондентов, 11% женщин и 8% мужчин), выбор подарков (7% респондентов, 5% женщин, 9% мужчин). 4% людей не любят распутывать гирлянды, искать вкусные мандарины и алкоголь, придумывать развлечения.

Одни из самых приятных вещей в ожидании Нового года — отмечать с коллегами на корпоративах, приглашать гостей (не любят всего 1% мужчин и женщин), наряжать ёлку и украшать дом (против 1% мужчин), поздравлять коллег и клиентов (неприятно 1% женщин).

Ранее краснодарцы признались, что 25% из них раздражают фейерверки, а потратить на подарки они готовы в среднем 12 тыс. рублей. Больше половины жителей краевой столицы хочет провести время с близкими на длинных январских выходных.

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