Больше половины краснодарцев одобряют длинные новогодние каникулы. Они хотят побыть с близкими

Краснодарский край

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  • © Алёна Живцова, ЮГА.ру
    © Алёна Живцова, ЮГА.ру

61% краснодарцев одобряют длительные новогодние выходные

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что 61% краснодарцев одобряют длительные январские выходные. Исследователи отметили, что на таком выборе сказывается отмена ковидных ограничений — можно посещать массовые мероприятия, театры.

Краснодарцы считают длительные выходные возможностью провести время с близкими и сделать накопившиеся дела. Негативно к новогодним каникулам относятся 16% опрошенных. Еще 14% выразили нейтральную позицию из-за сменного графика работы.

Среди сторонников длительных выходных оказалось 66% женщин и 56% мужчин. Также положительно оценивают праздники семьи с детьми.

«В целом по стране по сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще радоваться новогодним каникулам: тех, кто одобряет большое количество выходных подряд, стало на 13%больше, — число сторонников длительных каникул почти вернулось к доковидному уровню. Сказывается снятие короновирусных ограничений: в прошлом году те, у кого не было QR-кода, во многих регионах не могли посещать театры, участвовать в детских елках», — добавили исследователи.

Отметим, подготовка к Новому году в Краснодаре идет полным ходом. В городе начали устанавливать ёлки и готовятся к открытию новогодних ярмарок. Праздничную иллюминацию тестируют в парке «Краснодар». А здесь Юга.ру собрали самые интересные новогодние детские шоу и программы.

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