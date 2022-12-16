Краснодарцы готовы потратить на новогодние подарки 12 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

17% опрошенных никому ничего не собираются дарить

Аналитики сайта SuperJob выяснили, что краснодарцы готовы потратить на новогодние подарки 12 тыс. 100 рублей. Меньше потратят в Омске, Казани, Новосибирске и Самаре.

Чаще всего подарки будут дарить детям, родителям, братьям и сестрам. Каждый третий из опрошенных готовит подарок для своей второй половинки и каждый пятый — друзей. Еще 13% респондентов сделают подарок самим себе и 9% порадуют коллег. Вовсе не будут ничего дарить 17%. 

Аналитики выяснили, что женщины чаще дарят подарки друзьям и коллегам, при этом больше тратят на подарки мужчины. По статистике, их расходы больше в 1,5 раза. 

Как писали Юга.ру, на новогодний стол россияне готовы потратить до 25 тыс. рублей. Экономить люди готовы на фейерверках и новогодних нарядах. 

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