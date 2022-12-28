Каждого четвертого краснодарца раздражают фейерверки

Краснодарский край

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  • © Фото Алёны Живцовой, Юга.ру
    © Фото Алёны Живцовой, Юга.ру

Еще 10% краснодарцев не нравится большое количество пьяных людей и алкоголя

Сервис SuperJob выяснил, что шум от фейерверков и петард в новогоднюю ночь раздражает 24% краснодарцев. Еще 10% не нравится обилие алкоголя и большое количество пьяных людей.

Меньше всего жители краевой столицы жалуются на чрезмерное количество еды — 6%. А еще 2% считают самым неприятным в праздничную ночь недосып, ощущение одиночества и всеобщую одержимость праздником.

Еще 11% жителей новогоднее настроение портят большие расходы, плохая погода, суета, мытье посуды и цены на такси. Ничего не раздражает в новогоднюю ночь 30% горожан.

Ранее Юга.ру писали, что приют «Краснодог» объявил акцию помощи: вместо петард и салютов, которые пугают питомцев, купить корм для бездомных животных.

Напомним, в Краснодаре отменили новогодний фейерверк и концерт на главной площади.

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Каждого четвертого краснодарца раздражают фейерверки
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