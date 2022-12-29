Что посмотреть на новогодних каникулах? Экспресс-тест, который выберет кино за вас

В Новый год принято делать добрые дела. А что может быть сердечнее, чем уберечь человека, пробегавшего за подарками полдекабря, от мучительного выбора киноленты под ассорти из новогодних салатов? Много чего. Но тянуть уже некуда, ведь это экспресс-тест.

Верим, что старые-добрые истории про приключения на 3-й улице Строителей и рождественские подвиги непослушного, но смелого Кевина вы посмотрите и без нас. Проходя тест, помните: вы не нерешительные, вы — делегируете.