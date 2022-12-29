Что посмотреть на новогодних каникулах? Экспресс-тест, который выберет кино за вас

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Кошка Кнопка © Елена Синеок, Юга.ру
    Кошка Кнопка © Елена Синеок, Юга.ру

В Новый год принято делать добрые дела. А что может быть сердечнее, чем уберечь человека, пробегавшего за подарками полдекабря, от мучительного выбора киноленты под ассорти из новогодних салатов? Много чего. Но тянуть уже некуда, ведь это экспресс-тест.

Верим, что старые-добрые истории про приключения на 3-й улице Строителей и рождественские подвиги непослушного, но смелого Кевина вы посмотрите и без нас. Проходя тест, помните: вы не нерешительные, вы — делегируете. 

Спасибо, что прошли наш тест!

/

Что посмотреть на новогодних каникулах: быстрый тест, который выберет фильмы за вас

Кино Кинопрокат МТС Новый год Тесты

Новости

Полиция Армавира ищет авторов телеграм-канала, которые угрожали атаковать школу
В Новороссийске два вице-мэра могут досрочно покинуть должности — СМИ
Праздник к нам приходит: в Краснодаре пробки 7 баллов даже днём
В Краснодаре откроется Генконсульство Турции
Мобилизованного отца ребёнка-инвалида из Славянска-на-Кубани вернут домой
В Новороссийске улицы назвали в честь погибших на СВО бойцов

Лента новостей

Реклама на сайте