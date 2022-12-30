Краснодарская киностудия и команда «Смешариков» сняли детский сериал «Животный мир Кавказа»
О жизни обитателей Кавказского заповедника дети смогут узнать из коротких ютуб-роликов
Документальный сериал состоит из восьми коротких эпизодов. Каждый выпуск длиной 5-10 минут рассказывает об одном животном или теме: леопарде, олене, хищных птицах, горах.
«Дикий Юг» поговорил с автором, оператором и режиссёром проекта Станиславом Ставиновым.
«Формат для детей выбрали, потому что сами — родители, и просто хочется что-то для них сделать. На самом деле, качественных фильмов о дикой природе не так много, о природе России — ещё меньше, для детей из этого — почти ничего. Зачастую люди, которые делают кино, особенно документальное, хотят сказать что-то важное для всех и на века. С такой установкой сложно обращаться к пяти-десятилетним ребятам. А нам хотелось сделать что-то именно для этого возраста, чтобы у детей, когда у них колоссально растёт кругозор, была возможность посмотреть что-то невзрослое о дикой природе мест, где они живут», — рассказал Станислав.
Сериал создавала большая команда: Краснодарская киностудия имени Минервина, звукорежиссёры «Смешариков» Игорь Яковель и Денис Душин свели материал, актёр Сергей Майдарь (голос Карыча и Совуньи) озвучил все серии, композитор Алексей Яковель помог с саундтреком. Информационную поддержку обеспечил Всемирный фонд дикой природы (WWF), деньги на проект выделил Президентский фонд культурных инициатив.
Одна из серий «Животного мира Кавказа» посвящена программе восстановления популяции переднеазиатского леопарда. Юга.ру неоднократно писали об успехах и неудачах программы, о выпущенных на волю хищниках. Так, в ноябре учёные рассказали, как дела у леопардов, начавших жизнь в дикой природе летом.