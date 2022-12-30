«Дикий Юг» поговорил с автором, оператором и режиссёром проекта Станиславом Ставиновым.

«Формат для детей выбрали, потому что сами — родители, и просто хочется что-то для них сделать. На самом деле, качественных фильмов о дикой природе не так много, о природе России — ещё меньше, для детей из этого — почти ничего. Зачастую люди, которые делают кино, особенно документальное, хотят сказать что-то важное для всех и на века. С такой установкой сложно обращаться к пяти-десятилетним ребятам . А нам хотелось сделать что-то именно для этого возраста, чтобы у детей, когда у них колоссально растёт кругозор, была возможность посмотреть что-то невзрослое о дикой природе мест, где они живут», — рассказал Станислав.

Сериал создавала большая команда: Краснодарская киностудия имени Минервина, звукорежиссёры «Смешариков» Игорь Яковель и Денис Душин свели материал, актёр Сергей Майдарь (голос Карыча и Совуньи) озвучил все серии, композитор Алексей Яковель помог с саундтреком. Информационную поддержку обеспечил Всемирный фонд дикой природы (WWF), деньги на проект выделил Президентский фонд культурных инициатив.