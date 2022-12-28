В Ейске разбирают последний подъезд разрушенной многоэтажки. Показываем

В результате падения самолёта в Ейске пострадали 48 человек, об этом 27 декабря рассказали в прокуратуре Краснодарского края. Такое число указано в материалах дела, при этом отмечается, что вред причинён здоровью 33 человек.

Как известно, погибли 15 человек, в их числе 3 детей. Среди пострадавших детей 7.

Тем временем дом продолжают разбирать, работы подходят к завершению. Как сообщали в Оперштабе региона, специалисты продолжают разбор последнего из оставшихся — 2-го подъезда.