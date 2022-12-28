В Ейске разбирают последний подъезд разрушенной многоэтажки. Показываем

Краснодарский край

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  • © фото Юга.ру
    © фото Юга.ру

В прокуратуре назвали точное число пострадавших в результате падения Су-34

В результате падения самолёта в Ейске пострадали 48 человек, об этом 27 декабря рассказали в прокуратуре Краснодарского края. Такое число указано в материалах дела, при этом отмечается, что вред причинён здоровью 33 человек.

Как известно, погибли 15 человек, в их числе 3 детей. Среди пострадавших детей 7.

Тем временем дом продолжают разбирать, работы подходят к завершению. Как сообщали в Оперштабе региона, специалисты продолжают разбор последнего из оставшихся — 2-го подъезда.

  • © фото Юга.ру
    © фото Юга.ру
  • © фото Юга.ру
    © фото Юга.ру
  • © фото Юга.ру
    © фото Юга.ру

20 октября губернатор Краснодарского края сообщал, что реконструкцию завершат в мае 2023 года. 11 ноября ейские депутаты выделили 2 млн 315 тыс. рублей на разработку проекта, отозвав их с других статей городских расходов. Подробно Юга.ру писали об этом здесь.

Юга.ру подробно рассказывали о трагедии в Ейске 17 октября и о последствиях падения Су-34 во дворе многоэтажки.

О том, как город переживал эти события, читайте в большом репортаже Юга.ру.

Ейский район Происшествия

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