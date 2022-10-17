Крушение военного самолета в Ейске. Собрали главное к этому часу

В Ейске после крушения самолета из жилого дома эвакуировали 250 человек

По последним данным, после крушения самолета в Ейске погибли 4 человека, 25 ранены, еще 6 пропали без вести. Из дома эвакуировали 250 человек. В том числе 40 детей. Сообщается, что погибших среди детей нет. На месте падения самолета ввели режим ЧС.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала Газете.RU, что три человека погибли после того, как выпрыгнули из окон верхних этажей.

Минькова добавила, что одного пострадавшего с ожогами 70% тела вертолет санавиации транспортирует в ожоговый центр Краевой клинической больницы №1. Еще троих готовят к транспортировке в Краснодар.

На месте происшествия продолжают работать криминалисты центрального аппарата и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.