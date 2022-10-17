Крушение военного самолета в Ейске. Собрали главное к этому часу
В Ейске после крушения самолета из жилого дома эвакуировали 250 человек
По последним данным, после крушения самолета в Ейске погибли 4 человека, 25 ранены, еще 6 пропали без вести. Из дома эвакуировали 250 человек. В том числе 40 детей. Сообщается, что погибших среди детей нет. На месте падения самолета ввели режим ЧС.
Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала Газете.RU, что три человека погибли после того, как выпрыгнули из окон верхних этажей.
Минькова добавила, что одного пострадавшего с ожогами 70% тела вертолет санавиации транспортирует в ожоговый центр Краевой клинической больницы №1. Еще троих готовят к транспортировке в Краснодар.
На месте происшествия продолжают работать криминалисты центрального аппарата и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России.
Исполняющий обязанности главы Ейского района Роман Бублик сообщил, что в городе организовали шесть пунктов временного размещения на 500 человек.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что потерявшим квартиры после ЧП купят новые, если дом не будет восстановлен. Также Минькова добавила, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, и 400 тыс. рублей — для пострадавших, сообщило ТАСС.
По данным ТАСС, огонь виден еще как минимум в двух квартирах. Продолжается тушение пожара, над домом поднимаются столбы дыма.
Руководитель «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин написал в своем телеграме, что судя по месту раскрытия парашютов, экипаж до последнего пытался избежать катастрофы и катапультировался за мгновение до столкновения.
«К сожалению, не смогли дотянуть до безопасного места буквально километр. Не надо их ни в чем обвинять», — добавил Рогозин.
Крушение Су-34 произошло вечером 17 октября. По докладу летчиков, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Самолет набирал высоту для выполнения учебно-тренировочного полета.