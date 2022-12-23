В сети появились кадры со стройки базы ФК «Краснодар» в Адыгее. Смотрим сверху, пока ещё можно

Свежая запись появилась в телеграм-канале «Над Краснодаром». И, если над Краснодаром сейчас не полетаешь, то над Четуком никто не запрещал.

В очередной раз нечто завораживающее своей архитектурой возводит команда Сергея Галицкого. Об объекте в Адыгее говорят не первый год, за стройкой пристально следят в соцсетях. Фото и видео объекта появляются не часто.

Для чего ФК обновляет свой объект, официально не сообщали. В 2021 году Юга.ру рассказали всё, что известно о проекте. Предположительно, футбольный клуб решил расширить базу, чтобы там могла тренироваться и команда «Краснодар-2», а апартаменты будут предназначаться для проживания футболистов и их семей.

Напомним, 22 декабря ФК «Краснодар» сообщил о переходе Вандерсона Масиэла в «Интернасьонал». Бразильский клуб активировал опцию выкупа футболиста. По данным портала Transfermarkt, сумма отступных составляла 4,5 млн евро.

А 21 декабря Юга.ру сообщали, что «Краснодар» закрыл кассы на каникулы. В клубе напомнили, что в следующий раз билеты можно будет купить только с Fan ID.

Ранее Евгений Таранжин опубликовал снимки Японского сада в Краснодаре. Юга.ру рассказали, когда ждать открытия территории и, что увидят краснодарцы внутри.