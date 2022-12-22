«Краснодар» мог заработать несколько миллионов евро на трансфере Вандерсона в бразильский «Интернасьонал»

Вандерсон покинул «Краснодар» после начала СВО, а теперь окончательно перешел в другой клуб

ФК «Краснодар» сообщил о переходе Вандерсона Масиэла в «Интернасьонал». Бразильский клуб активировал опцию выкупа футболиста. По данным портала Transfermarkt, сумма отступных составляла 4,5 млн евро. Однако финансовые подробности сделки не раскрываются. «Быки» лишь сообщили, что в настоящий момент все формальности между клубами урегулированы.

Вандерсон вытупает за «Интернасьонал» с марта на правах аренды. Он покинул «Краснодар» после начала СВО вместе с группой других иностранных футболистов. Вандерсон не стал разрывать контракт с «Краснодаром», хоть и имел такую возможность, но в тоже время и не вернулся в команду как некоторые его одноклубники.