«Краснодар» мог заработать несколько миллионов евро на трансфере Вандерсона в бразильский «Интернасьонал»
Вандерсон покинул «Краснодар» после начала СВО, а теперь окончательно перешел в другой клуб
ФК «Краснодар» сообщил о переходе Вандерсона Масиэла в «Интернасьонал». Бразильский клуб активировал опцию выкупа футболиста. По данным портала Transfermarkt, сумма отступных составляла 4,5 млн евро. Однако финансовые подробности сделки не раскрываются. «Быки» лишь сообщили, что в настоящий момент все формальности между клубами урегулированы.
Вандерсон вытупает за «Интернасьонал» с марта на правах аренды. Он покинул «Краснодар» после начала СВО вместе с группой других иностранных футболистов. Вандерсон не стал разрывать контракт с «Краснодаром», хоть и имел такую возможность, но в тоже время и не вернулся в команду как некоторые его одноклубники.
Читайте также:
Вандерсон перешёл в «Краснодар» в 2017 из австрийского «Ред Булл Зальцбург». За «быков» он провёл 130 матчей, забил 17 голов и отдал 15 голевых передач.
Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 млн евро. В 2019 году на пике карьеры Краснодар мог заработать на транфере игрока 11 млн евро.
Ранее Юга.ру рассказывали о том, что клуб Сергея Галицкого планирует усиление в зимнее трансферное окно и ищет нападающего.