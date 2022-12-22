«Краснодар» мог заработать несколько миллионов евро на трансфере Вандерсона в бразильский «Интернасьонал»

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вандерсон покинул «Краснодар» после начала СВО, а теперь окончательно перешел в другой клуб

ФК «Краснодар» сообщил о переходе Вандерсона Масиэла в «Интернасьонал». Бразильский клуб активировал опцию выкупа футболиста. По данным портала Transfermarkt, сумма отступных составляла 4,5 млн евро. Однако финансовые подробности сделки не раскрываются. «Быки» лишь сообщили, что в настоящий момент все формальности между клубами урегулированы.   

Вандерсон вытупает за «Интернасьонал» с марта на правах аренды. Он покинул «Краснодар» после начала СВО вместе с группой других иностранных футболистов. Вандерсон не стал разрывать контракт с «Краснодаром», хоть и имел такую возможность, но в тоже время и не вернулся в команду как некоторые его одноклубники.

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Вандерсон перешёл в «Краснодар» в 2017 из австрийского «Ред Булл Зальцбург». За «быков» он провёл 130 матчей, забил 17 голов и отдал 15 голевых передач.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 млн евро. В 2019 году на пике карьеры Краснодар мог заработать на транфере игрока 11 млн евро.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что клуб Сергея Галицкого планирует усиление в зимнее трансферное окно и ищет нападающего.

Сергей Галицкий Спорт Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар» Футбол

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«Краснодар» мог заработать несколько миллионов евро на трансфере Вандерсона в бразильский «Интернасьонал»
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