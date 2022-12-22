Японский сад в парке «Краснодар» готовят к открытию

Краснодарский край

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  • «Японский сад» в парке «Краснодар» © Фото Влады Мандрыка
    «Японский сад» в парке «Краснодар» © Фото Влады Мандрыка

Точная дата запуска неизвестна. Собрали версии

Фотограф Евгений Таранжин опубликовал в своем телеграм-канале новые снимки Японского сада и написал, что локацию готовят к открытию:

«Главный вход теперь закрыт даже для работников. Теперь их запускают с крайнего входа. Охранник туда же перешёл. Все больше мест изолируют от строителей, готовят к открытию». 

Вот так сейчас выглядит локация:

  • © Фото из телеграм-канала Евгения Таранжина, t.me/prostoevgeny
    © Фото из телеграм-канала Евгения Таранжина, t.me/prostoevgeny
  • © Фото из телеграм-канала Евгения Таранжина, t.me/prostoevgeny
    © Фото из телеграм-канала Евгения Таранжина, t.me/prostoevgeny
  • © Фото из телеграм-канала Евгения Таранжина, t.me/prostoevgeny
    © Фото из телеграм-канала Евгения Таранжина, t.me/prostoevgeny
  • © Фото из телеграм-канала Евгения Таранжина, t.me/prostoevgeny
    © Фото из телеграм-канала Евгения Таранжина, t.me/prostoevgeny

Телеграм-канал «Над Краснодаром» сообщил, что ориентировочные даты открытия Японского сада 20-25 декабря. В официальном телеграм-канале парка «Краснодар» нет такой информации.

Источник из компании, которая занимается строительством сада, сказал «Краснодарским известиям», что локацию откроют ближе к весне 2023 года. 

Ранее «Комсомольская правда» писала, что Японский сад планируют открыть в сентябре.

Напомним, это будет самый большой Японский сад за пределами страны восходящего солнца. Его строят на месте полей футбольной академии. 

Как писали Юга.ру, в соцсетях появилась информация, что вход в новую локацию будет платным. Пользователи писали, что рялом с ней установили терминалы для оплаты. В пресс-службе парка эту информацию опровергли и сказали, что устройства называются инфоматы. С их помощью можно будет посмотреть карту объектов сада и узнать интересные факты о новой очереди. А вход на территорию сада будет бесплатным. 

Кроме того, мошенники продавали билеты на экскурсии по Японскому саду еще в октябре. За 1700 руб. людям обещали проезд на комфортабельном автобусе, экскурсионное обслуживание и страховку.

Строить Японский сад начали в 2021 году. Там будет несколько водных объектов и ресторан. Посмотреть сад пока что можно только на фотографиях или панораме, которую создал фотограф Евгений Таранжин.

Краснодар парк «Краснодар» Сергей Галицкий

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