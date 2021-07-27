На месте старого стадиона академии ФК «Краснодар» появится новая очередь парка

Стадион открыли в 2011 году. За это время на поле прошло более 400 матчей. На нем тренировались футболисты сборных России и Испании, встречались с воспитанниками академии Роналдиньо и Пеле. 25 июня на стадионе прошел заключительный матч, в котором «Краснодар»-U17 обыграл столичную ФШМ-U17 со счетом 3:0.

После чего академия попрощалась со своим домашним полем. 26 июля начался снос арены, сообщили в пресс-службе клуба.