На месте старого стадиона академии ФК «Краснодар» появится новая очередь парка
26 июля в Краснодаре начался демонтаж арены Академии ФК «Краснодар»
Стадион открыли в 2011 году. За это время на поле прошло более 400 матчей. На нем тренировались футболисты сборных России и Испании, встречались с воспитанниками академии Роналдиньо и Пеле. 25 июня на стадионе прошел заключительный матч, в котором «Краснодар»-U17 обыграл столичную ФШМ-U17 со счетом 3:0.
После чего академия попрощалась со своим домашним полем. 26 июля начался снос арены, сообщили в пресс-службе клуба.
Теперь футболисты будут выступать на новой 7-тысячной арене, которую официально открыли 17 июля. Как писали Юга.ру, это «утопленная» на несколько десятков метров ниже уровня земли арена. Ее крыша покрыта черными панелями, которые сделаны из каленого стекла. Фото и видео нового стадиона можно посмотреть здесь.
Пресс-секретарь футбольного клуба «Краснодар-2» Андрей Белик рассказал порталу Юга.ру, что на месте старого стадиона будет продолжение парка. Подробности проекта пока неизвестны.