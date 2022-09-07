В парке «Краснодар» опровергли информацию о платном входе в Японский сад

В соцсетях появилась информация, что вход в новую локацию парка «Краснодар» станет платным. В администрации парка ответили на это

Накануне в соцсетях появились фотографии устройства, которое установили на входе в Японский сад парка «Краснодар». На нем есть датчик для бесконтактной оплаты. Краснодарцы предположили, что это терминал для оплаты входа в новую локацию.

В пресс-службе парка пояснили, что вход останется бесплатным. А у входа в сад установили инфоматы. С их помощью можно будет посмотреть карту объектов сада и узнать интересные факты о новой очереди.

Фотограф Евгений Таранжин написал в своем телеграм-канале, что такие же инфоматы установлены у входа в спортпарк. Он предположил, что с помощью устройства можно будет бронировать некоторые локации.

Как писали Юга.ру, Японский сад начали строить в 2021 году на месте полей академии. Там будет несколько водных объектов и ресторан. Когда откроют новую очередь — неизвестно. Посмотреть сад пока что можно только на фотографиях или панораме, которую создал фотограф Евгений Таранжин.