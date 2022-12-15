СМИ: ФК «Краснодар» может расстаться с Джоном Кордобой и купить другого нападающего

Спортивные СМИ пишут о работе ФК «Краснодар» на трансферном рынке. В частности, сообщается, что «быкам» предложили нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора. Однако «Краснодар» якобы отказался от приобретения игрока.

Стоимость форварда оценивается в 5 млн евро. В «Локомотив» он перешел в январе 2022, сыграл 13 матчей и забил 2 гола.

В то же время сообщается о возможном уходе из «Краснодара» нападающего Джона Кордобы. К футболисту есть интерес из Германии и Турции. Однако сами быки Кордобу продавать не намерены. Ещё одно препятствие для перехода — высокая зарплата и трансферная стоимость — 11 млн евро.