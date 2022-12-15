СМИ: ФК «Краснодар» может расстаться с Джоном Кордобой и купить другого нападающего
Клуб Сергея Галицкого планирует усиление в зимнее трансферное окно
Спортивные СМИ пишут о работе ФК «Краснодар» на трансферном рынке. В частности, сообщается, что «быкам» предложили нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора. Однако «Краснодар» якобы отказался от приобретения игрока.
Стоимость форварда оценивается в 5 млн евро. В «Локомотив» он перешел в январе 2022, сыграл 13 матчей и забил 2 гола.
В то же время сообщается о возможном уходе из «Краснодара» нападающего Джона Кордобы. К футболисту есть интерес из Германии и Турции. Однако сами быки Кордобу продавать не намерены. Ещё одно препятствие для перехода — высокая зарплата и трансферная стоимость — 11 млн евро.
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Ранее СМИ также сообщали, что «Краснодар» хочет приобрести форварда из Аргентины Алехо Велиза. Президент клуба «Росарио Сентраль», которому он принадлежит, подтвердил переговоры с быками.
«Да, «Краснодар» сделал нам предложение по Велизу. Условия контракта игрока на стадии обсуждения», — рассказал журналистам Рикардо Карлони.
За 19-летнего аргентинца из Росарио «Краснодар» предложил 2,5 млн евро.
Сейчас ФК «Краснодар» в отпуске. После зимней паузы команда соберется 9 января в краевой столице, а 12 января отправится на первый сбор в ОАЭ. Клуб подтвердил участие в «Зимнем кубке» — товарищеском турнире. Он пройдет в начале февраля в Абу-Даби. Там «быки» сыграют с «Сочи», «Спартаком» и «Ростовом».
Официальные матчи возобновятся в конце февраля. В Кубке Росиии «Краснодар» сыграет с ЦСКА. В начале марта примет «Торпедо» уже в рамках Российской премьер-лиги.
Напомним, в середине ноября после разгромного поражения СМИ писали о скором увольнении из команды главного трненера Александра Сторожука.