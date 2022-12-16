В краснодарской «Кубани» сменился учредитель и генеральный спонсор. Теперь клуб будет финансировать госкомпания
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Краснодарский девелопер «Группа компаний «АВА» покинул ПФК «Кубань». Об этом компания сообщила на своем сайте, выпустив обращение к болельщикам клуба.
Фирма была генеральным спонсором и одним из учредителей новой «Кубани» в течение двух лет. За это время клуб получил новый логотип. В сезоне 2020-2021 стал победителем Олимп ПФЛ группы 1 и вышел в Первую лигу чемпионата России.
«За последние два годы мы выплатили все долговые обязательства, которые существовали на момент нашего входа в состав учредителей. С 2020 года нами в полном объеме исполнялся бюджет и выполнялись все финансовые обязательства перед тренерским штабом и игроками. Действующий бюджет сезона 2022/23 выполняется в полном объеме», — сказано в заявлении компании.
14 декабря ПФК «Кубань» покинул гендиректор Эдуард Сафонов. Официальный сайт клуба сообщает, что решение принято на общем собрании учредителей. Сафонов работал в клубе с января нынешнего года. Имя нового гендиректора пока не известно. Скорее всего его назначит новый учредитель. Им стала Государственная транспортная лизинговая компания (ГЛТК).
ГЛТК — ведущая лизинговая компания России. Она предоставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобили и спецтехнику. Единственный акционер компании — Минтранс России. С 8 апреля находится под санкциями Евросоюза.
Напомним, в декабре 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом футбольный клуб «Кубань». Общая сумма долгов составила около 3,2 млрд рублей.