«Краснодар» попробует сместить с пьедестала «Ростов». Из-за Fan ID без южного дерби чуть не остался болельщик из Бразилии

В воскресенье 9 октября в 19:00 в Ростове-на-Дону состоится центральный матч 12 тура РПЛ. Местная команда примет «Краснодар». Сейчас «Ростов» занимает 3 место в таблице. Быки на 5-м, но отстают от соперника всего на одно очко. В случае победы «Краснодар» может обойти соперника и подняться на второе место в таблице.

Южное дерби одно из самых интересных и упорных противостояний чемпионата. Команды часто играют результативно. Посмотреть матч приезжают даже иностранные болельщики.

Нынешнюю игру планирует посетить знаменитый бразильский фанат Томер Савойя, передает портал Donnews.ru. Он прославился во время Чемпионата мира в России в 2018 году. Видео с иностранцем, произносящим фразу о том насколько великолепна Россия, собрало в интернете сотни тысяч просмотров.