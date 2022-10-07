«Краснодар» попробует сместить с пьедестала «Ростов». Из-за Fan ID без южного дерби чуть не остался болельщик из Бразилии
Матч «Ростов» - «Краснодар» покажут в амфитеатре парка рядом со стадионом «быков»
В воскресенье 9 октября в 19:00 в Ростове-на-Дону состоится центральный матч 12 тура РПЛ. Местная команда примет «Краснодар». Сейчас «Ростов» занимает 3 место в таблице. Быки на 5-м, но отстают от соперника всего на одно очко. В случае победы «Краснодар» может обойти соперника и подняться на второе место в таблице.
Южное дерби одно из самых интересных и упорных противостояний чемпионата. Команды часто играют результативно. Посмотреть матч приезжают даже иностранные болельщики.
Нынешнюю игру планирует посетить знаменитый бразильский фанат Томер Савойя, передает портал Donnews.ru. Он прославился во время Чемпионата мира в России в 2018 году. Видео с иностранцем, произносящим фразу о том насколько великолепна Россия, собрало в интернете сотни тысяч просмотров.
Однако болельщик столкнулся с трудностями. В Москве он на протяжении нескольких дней оформлял электронный паспорт болельщика. В итоге получил его, но теперь не уверен успеет ли вовремя доехать до Ростова-на-Дону. Аэропорт «Платов» не работает с 24 февраля.
Fan ID стал одной из причин низкой посещаемости «Ростов Арены» в нынешнем сезоне. Ещё до его начала местные фанатские объединения объявили о бойкоте матчей. Как сообщают СМИ в среднем игры РПЛ сейчас посещают 6-7 тыс. человек. На матчи кубка, где не нужен Fan ID, приходят больше 20 тыс. зрителей.
В Ростове-на-Дону «быков» традиционно будут поддерживать краснодарские болельщики. Команда организовала выезд фанатов.
Трансляцию гостевого матча также покажут в амфитеатре парка «Краснодар». Поддержать команду может любой желающий. Вход свободный.
Ранее Юга.ру рассказывали о том как нападающего «Краснодара» дисквалифицировали на несколько матчей за высказывание на испанском языке.