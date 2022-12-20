ГК ТОЧНО подвела итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

19 декабря состоялась встреча министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева и первого заместителя гендиректора ГК ТОЧНО Станислава Николенко

Полгода назад федеральный девелопер ГК ТОЧНО (ранее «ЮгСтройИмпериал») подписал соглашение о внедрении технологии бережливого производства, и компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Пилотным объектом стал ЖК «Сказка Град», где ООО «ГОСТ Строитель» — генподрядная организация ГК ТОЧНО — оптимизировала процесс выполнения монолитных работ.

Рабочая группа компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций:

  • разработали систему планирования работ по возведению одного этажа блок-секции;
  • снизили время простоев башенного крана;
  • разделили процесс сборки арматурных каркасов на отдельные этапы;
  • сократили время ожидания поставки бетона;
  • снизили излишние перемещение комплектующих за счет перепланировки рабочих мест. 

В результате удалось сократить время и запасы почти на 30%, а выработку — увеличить на 34%.

«Нашим пилотным объектом в национальном проекте «Производительность труда» стал ЖК «Сказка Град». И мы действительно увидели результаты: получилось снизить затраты, увеличили скорость строительства без ущерба качеству, оптимизировать рабочие процессы. Благодарим за возможность принять участие в данном проекте. Планируем перенести полученный опыт и на другие объекты компании», — прокомментировал первый заместитель гендиректора ГК ТОЧНО Станислав Николенко.

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ГК ТОЧНО уже более девяти лет занимает лидерские позиции на инвестиционно-строительном рынке Кубани. В базе девелопера около 300 проверенных подрядных организаций, более 200 единиц строительной техники и свыше 2,5 тыс. квалифицированных специалистов. Построены десятки домов и жилых комплексов, объектов торговой инфраструктуры, промышленных и административных зданий в Краснодаре, Армавире, на Черноморском побережье. 

Сегодня в нацпроекте «Производительность труда» в сфере строительства участвуют 8 кубанских компаний. По итогам 9 месяцев 2022 года Краснодарский край занимает первое место в ЮФО и 8 место в общероссийском рейтинге по объемам выполненных строительных работ. В этом году налоговые поступления в региональный бюджет от строительной отрасли увеличились почти на 20% и составили 11,5 млрд рублей.

ГК ТОЧНО заканчивает 2022 в статусе безоговорочного лидера Краснодарского края. По итогам 2022 года девелопер возглавил региональный рейтинг портала ЕРЗ.РФ сразу по трем основным показателям: по объему текущего строительства, объему ввода жилья и потребительским качествам жилых комплексов.

«Важно, что ГК ТОЧНО — участник нацпроекта — входит в число системообразующих компаний РФ, является одним из крупнейших налогоплательщиков страны. И результаты, которые достигнуты на конкретной площадке, будут влиять в том числе на увеличение прибыли от налогооблагаемой базы и создание новых рабочих мест», — сказал Алексей Юртаев.

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на заброшенной территории завода ГК ТОЧНО построит элитный ЖК «Патрики». Также девелопер показал проект премиального ЖК «Роялта» на южном берегу Крыма.

ГК ТОЧНО Жилье Министерство экономического развития РФ Недвижимость Строительство Экономика

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