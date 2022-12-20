ГК ТОЧНО подвела итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

19 декабря состоялась встреча министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева и первого заместителя гендиректора ГК ТОЧНО Станислава Николенко

Полгода назад федеральный девелопер ГК ТОЧНО (ранее «ЮгСтройИмпериал») подписал соглашение о внедрении технологии бережливого производства, и компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Пилотным объектом стал ЖК «Сказка Град», где ООО «ГОСТ Строитель» — генподрядная организация ГК ТОЧНО — оптимизировала процесс выполнения монолитных работ.

Рабочая группа компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций: разработали систему планирования работ по возведению одного этажа блок-секции;

снизили время простоев башенного крана;

разделили процесс сборки арматурных каркасов на отдельные этапы;

сократили время ожидания поставки бетона;

снизили излишние перемещение комплектующих за счет перепланировки рабочих мест. В результате удалось сократить время и запасы почти на 30%, а выработку — увеличить на 34%.

«Нашим пилотным объектом в национальном проекте «Производительность труда» стал ЖК «Сказка Град». И мы действительно увидели результаты: получилось снизить затраты, увеличили скорость строительства без ущерба качеству, оптимизировать рабочие процессы. Благодарим за возможность принять участие в данном проекте. Планируем перенести полученный опыт и на другие объекты компании», — прокомментировал первый заместитель гендиректора ГК ТОЧНО Станислав Николенко.

ГК ТОЧНО уже более девяти лет занимает лидерские позиции на инвестиционно-строительном рынке Кубани. В базе девелопера около 300 проверенных подрядных организаций, более 200 единиц строительной техники и свыше 2,5 тыс. квалифицированных специалистов. Построены десятки домов и жилых комплексов, объектов торговой инфраструктуры, промышленных и административных зданий в Краснодаре, Армавире, на Черноморском побережье.

Сегодня в нацпроекте «Производительность труда» в сфере строительства участвуют 8 кубанских компаний. По итогам 9 месяцев 2022 года Краснодарский край занимает первое место в ЮФО и 8 место в общероссийском рейтинге по объемам выполненных строительных работ. В этом году налоговые поступления в региональный бюджет от строительной отрасли увеличились почти на 20% и составили 11,5 млрд рублей.

ГК ТОЧНО заканчивает 2022 в статусе безоговорочного лидера Краснодарского края. По итогам 2022 года девелопер возглавил региональный рейтинг портала ЕРЗ.РФ сразу по трем основным показателям: по объему текущего строительства, объему ввода жилья и потребительским качествам жилых комплексов.

«Важно, что ГК ТОЧНО — участник нацпроекта — входит в число системообразующих компаний РФ, является одним из крупнейших налогоплательщиков страны. И результаты, которые достигнуты на конкретной площадке, будут влиять в том числе на увеличение прибыли от налогооблагаемой базы и создание новых рабочих мест», — сказал Алексей Юртаев.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО