Кубанская СК «ЮгСтройИмпериал» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Это позволит компании внедрить в работу технологии бережливого производства

Нацпроект «Производительность труда» направлен на создание условий для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей страны на 5%. В рамках участия в нацпроекте застройщик сможет внедрить в работу технологии бережливого производства.

Эксперты Регионального центра компетенций создадут в СК «ЮгСтройИмпериал» рабочую группу и проведут серию обучающих семинаров по основам бережливого производства.

© Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИмпериал»

«Это соглашение — важный этап для нашей компании. Благодаря участию в национальном проекте мы планируем внедрить инструменты бережливого производства и тем самым повысить производительность труда. Это оптимизирует работу компании на всех этапах — от создания проекта до завершения строительства», — отметил первый заместитель гендиректора «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко.