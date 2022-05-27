СК «ЮгСтройИмпериал» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИмпериал»
    © Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИмпериал»

Кубанская СК «ЮгСтройИмпериал» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Это позволит компании внедрить в работу технологии бережливого производства

Нацпроект «Производительность труда» направлен на создание условий для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей страны на 5%. В рамках участия в нацпроекте застройщик сможет внедрить в работу технологии бережливого производства.

Эксперты Регионального центра компетенций создадут в СК «ЮгСтройИмпериал» рабочую группу и проведут серию обучающих семинаров по основам бережливого производства.

  • © Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИмпериал»
    © Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой СК «ЮгСтройИмпериал»

«Это соглашение — важный этап для нашей компании. Благодаря участию в национальном проекте мы планируем внедрить инструменты бережливого производства и тем самым повысить производительность труда. Это оптимизирует работу компании на всех этапах — от создания проекта до завершения строительства», — отметил первый заместитель гендиректора «ЮгСтройИмпериал» Станислав Николенко.

По данным рейтинга единого ресурса застройщиков ЕРЗ.РФ за май 2022 года, СК «ЮгСтройИмпериал» стал лидером Краснодарского края по объемам текущего строительства, объему ввода жилья и потребительским качествам ЖК. Девелопер возводит в регионе свыше 1,5 млн кв. метров жилья, включая застройку на Черноморском побережье. В портфеле застройщика 36 построенных многоэтажных домов комфорт-, бизнес- и премиум-класса. 

Жилье Недвижимость Строительство

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