В Усть-Лабинском районе подросток на «Жигули» врезался в припаркованные авто и попал в больницу
В Краснодарском крае 14-летний школьник не справился с управлением автомобиля
Утром 16 декабря в посёлке Вимовец 14-летний подросток без разрешения выгнал родительский «ВАЗ-2104» из гаража. Парень двигался по улице Дружбы в сторону Школьной.
Как сообщили в Госавтоинспекции Усть-Лабинского района, водитель на небезопасной скорости не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в припаркованные Volkswagen Passat и грузовик «ГАЗ-4301».
Школьника с травмами доставили в центральную районную больницу.
К сожалению, дети нередко решают сесть за руль без должной подготовки. Так, в феврале 2021 года 15-летний парень взял машину матери и разбился на дороге Тимашевск — Кореновск. В 2019 году в ДТП с 17-летним водителем под Новороссийском пострадал он сам и трое пассажиров. В Крыму в тот же год три подростка угнали автомобиль и врезались в дерево. Водитель и пассажир погибли на месте, одного пострадавшего доставили в больницу.