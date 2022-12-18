В Усть-Лабинском районе подросток на «Жигули» врезался в припаркованные авто и попал в больницу

Краснодарский край

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  • ДТП с несовершеннолетним водителем в Вимовце © Фото ОГИБДДД ОМВД по Усть-Лабинскому району из телеграм-канала t.me/gibdd123ustlab
    ДТП с несовершеннолетним водителем в Вимовце © Фото ОГИБДДД ОМВД по Усть-Лабинскому району из телеграм-канала t.me/gibdd123ustlab

В Краснодарском крае 14-летний школьник не справился с управлением автомобиля

Утром 16 декабря в посёлке Вимовец 14-летний подросток без разрешения выгнал родительский «ВАЗ-2104» из гаража. Парень двигался по улице Дружбы в сторону Школьной. 

Как сообщили в Госавтоинспекции Усть-Лабинского района, водитель на небезопасной скорости не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в припаркованные Volkswagen Passat и грузовик «ГАЗ-4301».

Школьника с травмами доставили в центральную районную больницу. 

К сожалению, дети нередко решают сесть за руль без должной подготовки. Так, в феврале 2021 года 15-летний парень взял машину матери и разбился на дороге Тимашевск — Кореновск. В 2019 году в ДТП с 17-летним водителем под Новороссийском пострадал он сам и трое пассажиров. В Крыму в тот же год три подростка угнали автомобиль и врезались в дерево. Водитель и пассажир погибли на месте, одного пострадавшего доставили в больницу.

Дети ДТП Усть-Лабинский район

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В Усть-Лабинском районе подросток на «Жигули» врезался в припаркованные авто и попал в больницу
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