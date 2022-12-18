Как сообщили в Госавтоинспекции Усть-Лабинского района, водитель на небезопасной скорости не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в припаркованные Volkswagen Passat и грузовик «ГАЗ-4301».

К сожалению, дети нередко решают сесть за руль без должной подготовки. Так, в феврале 2021 года 15-летний парень взял машину матери и разбился на дороге Тимашевск — Кореновск. В 2019 году в ДТП с 17-летним водителем под Новороссийском пострадал он сам и трое пассажиров. В Крыму в тот же год три подростка угнали автомобиль и врезались в дерево. Водитель и пассажир погибли на месте, одного пострадавшего доставили в больницу.