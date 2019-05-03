Под Новороссийском в ДТП с несовершеннолетним водителем пострадали четыре человека

Под Новороссийском 3 мая произошла авария, где пострадали четыре человека

ДТП случилось около 2:30 на 38-м км трассы Краснодар — Верхнебаканский. Несовершеннолетний водитель за рулем Mazda не справился с управлением и врезался в ограждение, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ДТП пострадали сам водитель и трое пассажиров 17, 19 лет и 21 года, их госпитализировали.