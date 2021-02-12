На Кубани 15-летний подросток взял машину матери и разбился

ДТП произошло примерно на 40-м км дороги Тимашевск — Кореновск. 15-летний подросток без прав ехал на Chevrolet Lacetti. Он двигался на большой скорости и примерно в 20:40 съехал с дороги. Машину перевернуло.

Водитель погиб на месте происшествия, его 15-летнего пассажира с травмами госпитализировали. В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю отметили порталу Юга.ру, что автомобиль принадлежит матери, во время ДТП она находилась на работе.

«Напоминаем о необходимости проводить беседы с детьми о недопущении нарушения ПДД. Кроме того, необходимо исключать свободный доступ детей к ключам», — рассказал заместитель руководителя отдела пропаганды Павел Окружко 12 февраля.

Напомним, в августе в Тимашевском районе тоже произошло ДТП, в котором погиб несовершеннолетний. Водитель автомобиля «УАЗ Патриот» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик КамАЗ.