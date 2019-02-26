В Крыму подростки на угнанной машине врезались в дерево и погибли

Крым

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В Красногвардейском районе Крыма 25 февраля трое подростков угнали автомобиль и попали на нем в аварию, есть жертвы

Авария произошла около 21:00 на 42-м км трассы Орловское — Красногвардейское. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ превысил скорость, не справился с управлением, съехал влево с дороги и врезался в дерево.

В салоне машины нашли троих подростков. Водитель и один из пассажиров от полученных травм погибли на месте. Еще одного парня доставили в больницу.

Во время проверки полицейские установили, что ранее автомобиль угнали у жителя Джанкойского района. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре вечером 25 февраля парень за рулем легковушки сбил на переходе мужчину с сыном.

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