В Крыму подростки на угнанной машине врезались в дерево и погибли
В Красногвардейском районе Крыма 25 февраля трое подростков угнали автомобиль и попали на нем в аварию, есть жертвы
Авария произошла около 21:00 на 42-м км трассы Орловское — Красногвардейское. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ превысил скорость, не справился с управлением, съехал влево с дороги и врезался в дерево.
В салоне машины нашли троих подростков. Водитель и один из пассажиров от полученных травм погибли на месте. Еще одного парня доставили в больницу.
Во время проверки полицейские установили, что ранее автомобиль угнали у жителя Джанкойского района. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре вечером 25 февраля парень за рулем легковушки сбил на переходе мужчину с сыном.
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