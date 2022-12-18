В Краснодарском крае экс-полицейского осудили за сбыт наркотиков и боеприпасов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае полицейские сбывали наркотики и боеприпасы гражданам, чтобы их задержать

Лабинский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции Олегу Калмыкову. Его признали виновным в сбыте наркотиков с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном сбыте боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 2 ст. 222). Наказание — 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно приговору, в октябре 2016 года Калмыков работал оперуполномоченным уголовного розыска по Мостовскому району. Вместе с коллегой они решили повысить показатели службы, приобретая марихуану и патроны к охотничьему нарезному оружию и сбывая их через посредника гражданам. После этого полицейские задерживали приобретателей.

Калмыков не признал вину, однако сотрудники СУ СК и УФСБ по краю собрали достаточно доказательств для обвинения. Дело коллеги Калмыкова суд рассмотрит отдельно, так как мужчина находится в розыске.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Как писали Юга.ру, в августе сочинский суд приговорил полицейских, которые вымогали деньги у местных жителей, угрожая подбросить наркотики. Мужчинам дали сроки в колонии общего режима: 6, 3 и 4,5 лет. А год назад на Кубани младшему инспектору колонии дали 10 лет за то, что он проносил наркотики заключённому.

Наркотики Полиция Суд

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В Краснодарском крае экс-полицейского осудили за сбыт наркотиков и боеприпасов
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