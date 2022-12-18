В Краснодарском крае экс-полицейского осудили за сбыт наркотиков и боеприпасов

В Краснодарском крае полицейские сбывали наркотики и боеприпасы гражданам, чтобы их задержать

Лабинский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции Олегу Калмыкову. Его признали виновным в сбыте наркотиков с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном сбыте боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 2 ст. 222). Наказание — 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно приговору, в октябре 2016 года Калмыков работал оперуполномоченным уголовного розыска по Мостовскому району. Вместе с коллегой они решили повысить показатели службы, приобретая марихуану и патроны к охотничьему нарезному оружию и сбывая их через посредника гражданам. После этого полицейские задерживали приобретателей.

Калмыков не признал вину, однако сотрудники СУ СК и УФСБ по краю собрали достаточно доказательств для обвинения. Дело коллеги Калмыкова суд рассмотрит отдельно, так как мужчина находится в розыске.

Приговор ещё не вступил в законную силу.