На Кубани младшему инспектору колонии дали 10 лет за то, что он проносил наркотики заключенному

Краснодарский край

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18 октября Октябрьский районный суд Новороссийска вынес приговор младшему инспектору одной из колоний Краснодарского края

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и ОСБ УФСИН России по Краснодарскому краю задержали младшего инспектора отдела охраны одного из исправительных учреждений края. Выяснилось, что он за деньги проносил одному из заключенных наркотики. 

В отношении инспектора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий из корыстной заинтересованности) и п. «б», «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

18 октября стало известно, что Октябрьский районный суд Новороссийска признал мужчину виновным в совершении преступления по указанным статьям. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

Напомним, прошлой осенью в Новороссийске завели уголовное дело на замначальника СИЗО, который снабжал заключенных телефонами.

Исправительные учреждения Наркотики Новороссийск Суд

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