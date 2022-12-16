США ввели санкции против экс-мэра Краснодара Андрея Алексеенко

Минфин США ввел санкции против бывшего мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Сейчас он является главой правительства Херсонской области.

Причиной такого решения стала «деятельность, которая подрывает мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров от лица руководства РФ», сообщило РИА «Новости».

Напомним, Алексеенко был вице-губернатором Кубани, а в конце 2021 года стал мэром Краснодара. На должности он пробыл меньше года и возглавил кабмин Харьковской области. Через несколько месяцев после этого он получил должность председателя правительства Херсонской области. А в начале недели ему вручили орден Мужества.

Ранее Юга.ру писали, что под санкции Великобритании попал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также под санкции Евросоюза попал другой бывший мэр Краснодара — Евгений Первышов. Сейчас он находится в зоне СВО.