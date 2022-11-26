Экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко стал председателем правительства Херсонской области

В администрации Херсонской области сообщили, что 25 ноября назначили нового председателя правительства. Им стал бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

«После успешного проведения референдума и решения поставленных управленческих задач в Херсонской области на посту председателя правительства Сергей Елисеев возвращается в Калининградскую область. Новым председателем правительства назначен Андрей Алексеенко, ранее возглавлявший совет министров Харьковской области», — сказали в администрации.

Отмечается, что решение об отставке Елисеева приняли врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и губернатор Калининградской области Антоном Алихановым.

Напомним, Андрей Алексеенко досрочно ушел в отставку с поста мэра Краснодара 18 августа. Причиной увольнения стало назначение на должность главы кабмина Харьковской области.

Как писали Юга.ру, Минобороны РФ признало потерю территорий в Харьковской области, подшефной Краснодарскому краю. А 9 ноября министр обороны Шойгу по предложению командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина приказал выводить войска с правого на левый берег Днепра. По словам Суровикина, такое решение связано в том числе с потенциальной угрозой изоляции группировки из-за затопления территорий ниже Каховской ГЭС.

Жителей Херсонской области продолжают эвакуировать. В Краснодарском крае их везут в Анапу, Геленджик, Джубгу. Юга.ру опубликовали репортаж из очередей, где люди обсуждают жилищные сертификаты и вспоминают, как жили под обстрелами.