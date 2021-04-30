Напомним, в 1967 году в Краснодаре открылся широкоформатный кинотеатр «Космос», спустя два года его переименовали в «Болгарию». С 2004 года кинотеатр арендовала сеть «Монитор». Весной 2020 года стало известно, что за аренду помещения, которое находится в муниципальной собственности, «Монитор» платил 31 тыс. рублей в месяц.

Городские власти подняли вопрос об использовании здания кинотеатра. Там собирались сделать капремонт и создать молодежный Центр событий. В апреле 2021 года Евгений Первышов снова вернулся к теме реконструкции кинотеатра и заявил, что «он весь разграбленный, можно сказать, нет живого места».

Вот как сейчас выглядит «Болгария» изнутри.