Власти Краснодара показали, что будет в молодежном Центре событий на месте кинотеатра «Болгария»
Власти Краснодара 30 апреля показали предварительный проект будущего Центра событий на месте кинотеатра «Болгария»
Напомним, в 1967 году в Краснодаре открылся широкоформатный кинотеатр «Космос», спустя два года его переименовали в «Болгарию». С 2004 года кинотеатр арендовала сеть «Монитор». Весной 2020 года стало известно, что за аренду помещения, которое находится в муниципальной собственности, «Монитор» платил 31 тыс. рублей в месяц.
Городские власти подняли вопрос об использовании здания кинотеатра. Там собирались сделать капремонт и создать молодежный Центр событий. В апреле 2021 года Евгений Первышов снова вернулся к теме реконструкции кинотеатра и заявил, что «он весь разграбленный, можно сказать, нет живого места».
Вот как сейчас выглядит «Болгария» изнутри.
По словам вице-мэра Краснодара Антона Смертина, объект находится на консервации, а проект реконструкции уже готов. Чиновник рассказал, что здание кинотеатра хотят сделать арт-объектом и уже начали украшать фасад граффити.
30 апреля в мэрии Краснодара показали предварительный проект нового общественного пространства. Так, например, городские власти предлагают создать возле «Болгарии» площадки для скейтбординга, паркура и воркаута.
«Идея сделать зону для роллеров и скейтеров появилась во время нашего предыдущего выездного совещания здесь, когда мы увидели большое количество ребят, которые катаются на ступенях. Поэтому мы решили сделать хорошую зону, где можно профессионально и, главное, безопасно кататься вместо того, чтобы «травмировать» ступеньки будущего молодежного центра», — рассказал Антон Смертин.
Чиновник также сообщил, что на фасаде сделают еще несколько граффити на космическую тематику. Напомним, первая работа появилась в этом году на стене ко Дню космонавтики.
Согласно концепции, в Центре событий будет многофункциональный киноконцертный зал вместимостью до 400 человек, медиа-центр и звукозаписывающая студия, а также залы для проведения мероприятий, онлайн-семинаров, ворк-шопов и нетворкингов.
По словам начальника управления по делам молодежи Сергея Фетисова, пространство будет открытым для всех жителей Краснодара. Пока это только предварительный проект, его доработают с учетом мнения жителей и чиновников. В ближайшее время для обсуждения концепции Центра проведут серию встреч.