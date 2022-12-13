Сочи Автодром открывает доступ на трек. Теперь по трассе можно гулять, бегать, кататься на велосипеде

Теперь каждый понедельник с 10:00 до 17:00 можно будет бесплатно устроить беговую тренировку, прогуляться пешком, прокатиться на велосипеде, самокате, роликах, лыжероллерах и скейтбордах.

Протяженность трассы 5 тыс. 848 метров, ширина — от 13 до 15 метров. Среднее время прогулки по треку: пешим ходом более одного часа; на велосипеде — 25 минут; на роликах, скейтборде, бегом — 40 минут.

Сочи Автодром открыли 20 сентября 2014 года. В тот же день состоялось Гран-при России «Формулы-1». В 2017 году стало известно, что контракт на проведение гонок продлили до 2025 года. В 2021 году организаторы сообщили, что с сезона-2023 гоночный этап Гран-при будет проходить под Санкт-Петербургом. А летом 2022 года гонки ушли из страны.