На «Сочи Автодроме» в выходные пройдёт Sochi Drift Challenge

Краснодарский край

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  • © Никита Быков, ЮГА.ру
    © Никита Быков, ЮГА.ру

В первом этапе чемпионата по дрифту примут участие больше сотни пилотов

В Сочи пройдет Sochi Drift Challenge, первый этап состоится 3 и 4 декабря на «Сочи Автодроме». Сезон 2022-2023 состоит из четырёх этапов и завершится он финалом 25 и 26 марта.

Участие примут больше сотни спортсменов со всей России и из стран СНГ. Среди них есть и известные пилоты, и новички из региональных серий.

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В официальной группе Sochi Drift Challenge в VK будут идти онлайн-трансляции, смотреть можно здесь.

«Сочи Автодром» открыли 20 сентября 2014 года. В тот же день состоялось Гран-при России «Формулы-1». В 2017 году стало известно, что контракт на проведение гонок продлили до 2025 года. В 2021 году организаторы сообщили, что с сезона-2023 гоночный этап Гран-при будет проходить под Санкт-Петербургом. А летом 2022 года гонки ушли из страны.

Юга.ру писали, что в Сочи в сентябре вместо «Формулы-1» решили провести музыкальный фестиваль. А в ноябре на гоночной трассе «Формулы-1» прошёл заезд пассажирских автобусов.

Гонки Сочи Строительство олимпийских объектов Формула-1

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