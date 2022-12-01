На «Сочи Автодроме» в выходные пройдёт Sochi Drift Challenge

В первом этапе чемпионата по дрифту примут участие больше сотни пилотов

В Сочи пройдет Sochi Drift Challenge, первый этап состоится 3 и 4 декабря на «Сочи Автодроме». Сезон 2022-2023 состоит из четырёх этапов и завершится он финалом 25 и 26 марта. Участие примут больше сотни спортсменов со всей России и из стран СНГ. Среди них есть и известные пилоты, и новички из региональных серий.

Владельцы билетов на гонки смогут войти в Сервис-парк, пишет «Чемпионат». Там можно посмотреть на автомобили и пилотов в спокойной обстановке и без дистанции. В официальной группе Sochi Drift Challenge в VK будут идти онлайн-трансляции, смотреть можно здесь.