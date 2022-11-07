В Сочи на трассе «Формулы-1» вместо гоночных болидов соревнуются автобусы

В Сочи на трассе «Формулы-1» прошел конкурс «Водитель года». Его участниками стали 65 водителей пассажирских автобусов из разных регионов страны.

На автодроме конкурсанты показывали мастерство в нескольких категориях: скоростное маневрирование, «змейка», заезд в гараж и преодоление маршрута повышенной сложности.

В заездах соревновались пять женщин. Одна из них — Наталья Марченко из Краснодара. Она приехала на конкурс, чтобы получить эмоции и новый опыт.

Напомним, официально «Сочи Автодром» открыли 20 сентября 2014 года. В тот же день состоялось Гран-при России «Формулы-1». В 2017 году стало известно, что контракт на проведение гонок продлили до 2025 года.

Но в 2021 году организаторы «Формулы-1» сообщили, что с сезона-2023, гоночный этап Гран-при России будет проходить на автодроме под Санкт-Петербургом. Но летом 2022 года гонки ушли из страны. Вместо них на автодроме провели музыкальный фестиваль.