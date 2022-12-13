Жители Краснодарского края могут проголосовать за введение запрета на сжигание рисовой соломы

До 20 декабря отдать свой голос за проект можно на государственном портале нормативных актов

Напомним, в Госдуме на стадии общественных обсуждений находится законопроект о запрете сжигания рисовой соломы. Если его одобрят, то сжигать солому будет запрещено с 1 сентября 2023 года.

Чтобы проголосовать, нужно зайти под своей учёткой портала Госуслуг на сайт нормативных правовых актов. Там же при желании можно оставить свое мнение о документе.

Экс-депутат Гордумы Краснодара Игорь Азаров написал в своем телеграме, что голосов в пользу проекта мало. Он считает, что инициативу могут отклонить.