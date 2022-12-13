Жители Краснодарского края могут проголосовать за введение запрета на сжигание рисовой соломы

Краснодарский край

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  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

До 20 декабря отдать свой голос за проект можно на государственном портале нормативных актов

Напомним, в Госдуме на стадии общественных обсуждений находится законопроект о запрете сжигания рисовой соломы. Если его одобрят, то сжигать солому будет запрещено с 1 сентября 2023 года.

Чтобы проголосовать, нужно зайти под своей учёткой портала Госуслуг на сайт нормативных правовых актов. Там же при желании можно оставить свое мнение о документе. 

Экс-депутат Гордумы Краснодара Игорь Азаров написал в своем телеграме, что голосов в пользу проекта мало. Он считает, что инициативу могут отклонить.

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«Есть риск, что проект постановления «затопчут» лоббисты от рисоводов, которые наверняка уже развернули подковерную возню для недопущения его принятия. Поэтому будет здорово, если мы все проголосуем за проект постановления и сагитируем это сделать как можно большее количество людей», — написал Азаров.

В пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что сжигание рисовой соломы разрешено с сентября 2020 года. Выжигание проводится в безветренную погоду при определенных условиях:

  • участок располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты; 
  • территория вокруг участка для выжигания очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра; 
  • на территории не введен особый противопожарный режим; 
  • лица, участвующие в выжигании, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Юга.ру неоднократно рассказывали, что Краснодар накрывает облаком смога. Также люди жалуются на запах гари. Такая обстановка складывается из-за сжигания рисовой соломы. 

Запретить сжигание рисовой соломы давно просят экологи. Они объяснили, что при таком виде утилизациии в воздух попадают соединения серы, азота, бензапирен и оксид углерода.

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