Жители Краснодарского края в лидерах по инвестициям в зарубежную недвижимость
Краснодарцев обогнали только москвичи и жители Санкт-Петербурга
Россияне чаще всего покупают недвижимость в Турции, ОАЭ, Грузии, Испании и Греции, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Tranio. Среди жителей страны больше других инвестируют в зарубежный рынок недвижимости москвичи, на втором месте среди регионов Санкт-Петербург, а на третьей строчке Краснодарский край. 4,9% покупателей зарубежной недвижимости из России — жители Кубани.
Москвичи заняли львиную долю — 44,6%, жители Санкт-Петербурга — 10%. Как показало исследование, жители Москвы в среднем инвестировали в недвижимость других стран 300 тыс. евро.
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Авторы отметили, что за период с января по ноябрь спрос россиян на недвижимость за границей вырос на 86%. Больше заявок на покупку поступило только из Молдавии, там интерес по сравнению с 2021 годом возрос в два раза. На 43% и 44% увеличился спрос на недвижимость за рубежом в Армении и Киргизии.
Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край вошёл в топ-3 регионов РФ с самыми большими скидками на вторичку, а Краснодар занял третье место по скорости продажи жилья.