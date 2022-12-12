Жители Краснодарского края в лидерах по инвестициям в зарубежную недвижимость

Россияне чаще всего покупают недвижимость в Турции, ОАЭ, Грузии, Испании и Греции, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Tranio. Среди жителей страны больше других инвестируют в зарубежный рынок недвижимости москвичи, на втором месте среди регионов Санкт-Петербург, а на третьей строчке Краснодарский край. 4,9% покупателей зарубежной недвижимости из России — жители Кубани.

Москвичи заняли львиную долю — 44,6%, жители Санкт-Петербурга — 10%. Как показало исследование, жители Москвы в среднем инвестировали в недвижимость других стран 300 тыс. евро.