В России вырос спрос на частные бункеры. В Краснодаре предлагают построить убежище за 10 млн
В 2022 году в России спрос на частные бункеры вырос в несколько раз, особенно — после начала частичной мобилизации
Об этом пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на компании, которые занимаются строительством таких сооружений. По словам основателя проекта BunkerHouse Никиты Малежика, после 21 сентября число запросов у него на сайте увеличилось на 430%. Не все заявки удалось реализовать, но повышенный интерес определённо наблюдается.
Аналогичное мнение и у гендиректора «Спецгеопроект» Данилы Андреева. После начала мобилизации и СВО в компании тоже наблюдали повышенный спрос на строительство частных бункеров. Он рассказал, что большое количество заявок поступало с юга России, с приграничных территорий. Многие просили переоборудовать подвал в доме.
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Существует несколько типов бункеров. Так, готовое мобильное убежище привезут и смонтируют прямо на участке. Есть объекты капитального строительства — их делают в железобетоне. Под бункер можно переоборудовать уже существующее помещение, например, подвал.
В Краснодаре есть фирма, которая предлагает такие услуги. Так, на сайте указано, что можно заказать защитный бункер с автономным жизнеобеспечением для двух-семи человек со сроком проживания от трех дней до одного года. В нём будет биологический генератор кислорода, лаборатория по выращиванию и хранению биологического питания, а также оборудование для переработки отходов жизнедеятельности.
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Бункер имеет четыре уровня защиты от сейсмической взрывной волны, электромагнитного импульса, тепловой волны, поражающих радиационных и биологических факторов. По желанию заказчика объект можно поместить дополнительно в бетонную шахту. Проектно-техническая документация не предоставляется по причине инженерной уникальности. По завершению работ клиенту дадут инструкцию пользователя.
Строительство бункера «под ключ» — удовольствие не из дешёвых. Убежище обойдётся минимум в 10 млн рублей.
Журналистка Юга.ру позвонила в компанию, чтобы узнать, повысился ли спрос на такие объекты. Там информацию, указанную «РБК-Недвижимость» не подтвердили, — заказов на бункеры в Краснодаре сейчас нет.