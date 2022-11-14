В России вырос спрос на частные бункеры. В Краснодаре предлагают построить убежище за 10 млн

В 2022 году в России спрос на частные бункеры вырос в несколько раз, особенно — после начала частичной мобилизации

Об этом пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на компании, которые занимаются строительством таких сооружений. По словам основателя проекта BunkerHouse Никиты Малежика, после 21 сентября число запросов у него на сайте увеличилось на 430%. Не все заявки удалось реализовать, но повышенный интерес определённо наблюдается. Аналогичное мнение и у гендиректора «Спецгеопроект» Данилы Андреева. После начала мобилизации и СВО в компании тоже наблюдали повышенный спрос на строительство частных бункеров. Он рассказал, что большое количество заявок поступало с юга России, с приграничных территорий. Многие просили переоборудовать подвал в доме.

Существует несколько типов бункеров. Так, готовое мобильное убежище привезут и смонтируют прямо на участке. Есть объекты капитального строительства — их делают в железобетоне. Под бункер можно переоборудовать уже существующее помещение, например, подвал. В Краснодаре есть фирма, которая предлагает такие услуги. Так, на сайте указано, что можно заказать защитный бункер с автономным жизнеобеспечением для двух-семи человек со сроком проживания от трех дней до одного года. В нём будет биологический генератор кислорода, лаборатория по выращиванию и хранению биологического питания, а также оборудование для переработки отходов жизнедеятельности.

© Скриншот с сайта kronvest.net/krasnodar

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