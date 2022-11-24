Краснодарский край вошёл в топ-3 регионов РФ с самыми большими скидками на вторичку
Эксперты Сбера проанализировали стоимость жилья на рынке вторичной недвижимости России в октябре текущего года
По информации аналитического центра Домклик, наибольшее снижение стоимости на вторичку зафиксировано в Башкортостане (2,1%), Москве (1,3%), Тюменской области (2%) и Краснодарском крае (2%).
На Кубани отмечается самое резкое увеличение скидок: с 1,5% в сентябре до 2% в октябре. Эксперты считают, что это может быть связано с сезонным сокращением туристического потока в прибрежные районы Краснодарского края, а значит — снижением интереса к курортной недвижимости.
По России минимальные скидки в октябре 2022 года на вторичную недвижимость предлагают в Челябинской (0,4%) и Свердловской (0,6%) областях, а также Красноярском крае (0,8%).
Величину скидки рассчитывали как разницу между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении на витрине Домклик. Параметр показывает, на сколько продавцы вторички в среднем снижают стоимость при заключении сделки.
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«В Краснодарском крае ипотека остается одним из самых востребованных механизмов улучшения жилищных условий. С начала 2022 года Краснодарское отделение Сбербанка выдало более 23 тыс. ипотечных кредитов. Общая сумма таких сделок приблизилась к 91 млрд рублей», — рассказывает управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошёл в число лидеров по количеству сделок на рынке новостроек.