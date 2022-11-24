Краснодарский край вошёл в топ-3 регионов РФ с самыми большими скидками на вторичку

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты Сбера проанализировали стоимость жилья на рынке вторичной недвижимости России в октябре текущего года

По информации аналитического центра Домклик, наибольшее снижение стоимости на вторичку зафиксировано в Башкортостане (2,1%), Москве (1,3%), Тюменской области (2%) и Краснодарском крае (2%).

На Кубани отмечается самое резкое увеличение скидок: с 1,5% в сентябре до 2% в октябре. Эксперты считают, что это может быть связано с сезонным сокращением туристического потока в прибрежные районы Краснодарского края, а значит — снижением интереса к курортной недвижимости. 

По России минимальные скидки в октябре 2022 года на вторичную недвижимость предлагают в Челябинской (0,4%) и Свердловской (0,6%) областях, а также Красноярском крае (0,8%).

Величину скидки рассчитывали как разницу между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении на витрине Домклик. Параметр показывает, на сколько продавцы вторички в среднем снижают стоимость при заключении сделки.

Читайте также:

«В Краснодарском крае ипотека остается одним из самых востребованных механизмов улучшения жилищных условий. С начала 2022 года Краснодарское отделение Сбербанка выдало более 23 тыс. ипотечных кредитов. Общая сумма таких сделок приблизилась к 91 млрд рублей», — рассказывает управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошёл в число лидеров по количеству сделок на рынке новостроек.

Деньги Жилье Краснодар Недвижимость Рейтинги Сбербанк Финансы Экономика

Новости

На большей части Дальнего Западного обхода Краснодара уложили асфальт. Дорогу планируют сдать к курортному сезону
В Краснодарском крае упал параплан, есть погибшие
Госдума приняла закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Рассказываем, что теперь нельзя
В Сочи планируют разработать программу по восстановлению дорог, разрушенных оползнями
Утренний затор на Тургеневском мосту полиция Краснодара объяснила проверкой документов в рамках учений
В Новороссийске прошёл одиночный пикет. Жители требуют закрыть мусорный полигон

Лента новостей

Реклама на сайте