Краснодарский край вошёл в топ-3 регионов РФ с самыми большими скидками на вторичку

По информации аналитического центра Домклик, наибольшее снижение стоимости на вторичку зафиксировано в Башкортостане (2,1%), Москве (1,3%), Тюменской области (2%) и Краснодарском крае (2%).

На Кубани отмечается самое резкое увеличение скидок: с 1,5% в сентябре до 2% в октябре. Эксперты считают, что это может быть связано с сезонным сокращением туристического потока в прибрежные районы Краснодарского края, а значит — снижением интереса к курортной недвижимости.



По России минимальные скидки в октябре 2022 года на вторичную недвижимость предлагают в Челябинской (0,4%) и Свердловской (0,6%) областях, а также Красноярском крае (0,8%).