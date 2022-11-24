Краснодар занял третье место по скорости продажи жилья

Вся Россия

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  • © Фото Jozsef Hocza, Unsplash.com
    © Фото Jozsef Hocza, Unsplash.com

Аналитики федеральной компании «Этажи» составили рейтинг крупных городов России по средней скорости продажи вторичного жилья

По данным списка, с которым ознакомились «Известия», первое место занял Воронеж. Там средний срок продажи квартиры всего 95 дней. На втором месте Уфа, где вторичная недвижимость продается в среднем за 99 дней. На третьем — Краснодар, на реализацию тратится порядка 102 дней.

Также в десятку вошли Санкт-Петербург (103 дня), Челябинск (105), Москва (107), Новосибирск (111), Екатеринбург и Красноярск (114) и Казань (129).

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае около 70% недвижимости покупают онлайн. Это почти в два раза больше, чем в Москве, где общее количество таких сделок составляет от 20% до 40%.

Краснодар Недвижимость

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