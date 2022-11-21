«Изюминка районного центра». В станице Северской установили арт-объект, похожий на секс-игрушку

В станице Северской установили неоднозначный арт-объект за 2,5 млн рублей.

Необычный арт-объект появился в сквере «Островок» в станице Северской. Известно стало о нем и соцсетей. Местный житель выложил снимок скульптуры и назвал ее «слезой налогоплательщика».

Но в комментариях с автором поста не согласились и отметили, что арт-объект напоминает секс-игрушку.

Некоторые пользователи предположили, что создатели скульптуры вдохновлялись арт-объектом «Геолокация» в парке «Краснодар». Пятиметровую каплю создала арт-группа Recycle.

Скульптуру «Капля» установили в сквере в рамках благоустройства. Согласно Госзакупкам, на все работы администрация Северского района выделила 51 млн рублей, а конкретно арт-объект обошелся в 2 млн 430 тыс. рублей.

Скульптуру купили в магазине арт-объектов «Симметрия». Высота «Капли» составляет 2 метра 20 сантиметров, сделана она из нержавеющей стали.

Глава Северского района Андрей Дорошевский сказал, что сквер «станет уже скоро «изюминкой» районного центра».