«Изюминка районного центра». В станице Северской установили арт-объект, похожий на секс-игрушку

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Туподар Краснодар», https://t.me/typodar
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Туподар Краснодар», https://t.me/typodar

В станице Северской установили неоднозначный арт-объект за 2,5 млн рублей.

Необычный арт-объект появился в сквере «Островок» в станице Северской. Известно стало о нем и соцсетей. Местный житель выложил снимок скульптуры и назвал ее «слезой налогоплательщика».

Но в комментариях с автором поста не согласились и отметили, что арт-объект напоминает секс-игрушку. 

Некоторые пользователи предположили, что создатели скульптуры вдохновлялись арт-объектом «Геолокация» в парке «Краснодар». Пятиметровую каплю создала арт-группа Recycle.

  • Скульптура «Геолокация» в парке «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Скульптура «Геолокация» в парке «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Скульптуру «Капля» установили в сквере в рамках благоустройства. Согласно Госзакупкам, на все работы администрация Северского района выделила 51 млн рублей, а конкретно арт-объект обошелся в 2 млн 430 тыс. рублей.

Скульптуру купили в магазине арт-объектов «Симметрия». Высота «Капли» составляет 2 метра 20 сантиметров, сделана она из нержавеющей стали.

Глава Северского района Андрей Дорошевский сказал, что сквер «станет уже скоро «изюминкой» районного центра».

Благоустройство Искусство Парки Северский район

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«Изюминка районного центра». В станице Северской установили арт-объект, похожий на секс-игрушку
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