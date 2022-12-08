В Краснодаре назначили двух вице-мэров. Один из них в прошлом году заработал 13 млн

На заседании Гордумы Краснодара 8 декабря согласовали нового заместителя главы города Илью Павлова.

Какую сферу будет курировать Павлов в должности вице-мэра, в администрации не уточнили. Известно, что ранее он был начальником управления муниципального контроля.

В органах государственной власти новый замглавы работает с 2008 года. С 2019 по 2022 год был директором департамента муниципальной собственности и городских земель администрации Краснодара. Имеет два высших образования по специальности «Земельный кадастр» и направлению «Юриспруденция».

Согласно налоговой декларации, в 2021 году доходы нового вице-мэра составили более 13 млн рублей. В пользовании у него находятся квартира, жилой дом и земельный участок. В собственности — квартира площадью 100 кв. метров. Еще две квартиры находятся в пользовании его ребенка.

На прежнюю должность Павлова — начальником управления муниципального контроля — назначили 30-летнего Михаила Дагбаша. В 2014 году начал работать в департаменте архитектуры администрации Краснодара, в 2017 году перешел в управление муниципального контроля. Окончил КубГАУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а затем магистратуру по направлению «Юриспруденция».

В 2021 году Дагбаш задекларировал 1 млн рублей. В собственности у него находятся дом и земельный участок.

Также на должность замглавы согласовали Игоря Михайлова. Он будет курировать работу управления гражданской защиты, управления по делам казачества и военнослужащих, а также управления общественной безопасности и правопорядка.

Ранее Михайлов работал на аналогичной должности в мэрии Анапы. За 2021 год Михайлов заработал 2,3 млн рублей. В собственности задекларированы квартира и гараж. В пользовании находятся квартира площадью 127 кв. метров, жилой дом и земельный участок площадью 5,5 соток.

Ранее Юга.ру писали, что в мэрии Краснодара согласовали новых начальников управлений и вице-мэра. А в понедельник в краевой администрации назначили новых вице-губернаторов.