В Ейске начали разбирать дом, пострадавший при падении Су-34

В течение двух месяцев в Ейске обещают разобрать подъезды № 1-4 на улице Коммунистической 20/1

В Ейске приступили к демонтажу дома, пострадавшего при падении Су-34. Первым начали разбирать третий подъезд, который является самым аварийным, сообщил глава района Роман Бублик.

В пресс-службе мэрии Ейска сказали, что разбором дома занимается подрядчик. Работы должны завершить за 75 дней.

Напомним, военный самолет Су-34 упал в Ейске 17 октября во время тренировочного полета. Оба пилота успели катапультироваться и выжили. Юга.ру публиковали репортаж с места трагедии.

При крушении самолета пострадал многоэтажный дом. Его решили восстанавливать. Общая площадь работ — 7 тыс. кв. метров. Завершить строительство планируют в мае 2023 года.

Жителей подъездов №1-4 расселили до окончания всех работ. Жильцов подъезда № 5 только до окончания демонтажа. Тем, кто решит переехать в съемное жилье, обещали компенсировать часть стоимости.