Новым вице-губернатором Краснодарского края стал Сергей Власов. Он заменил Евгения Наумова

Краснодарский край

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  • © Скриншот сайта администрации Краснодарского края
    © Скриншот сайта администрации Краснодарского края

Сергея Власова назначили новым вице-губернатором. Ранее он возглавлял краевой департамент строительства

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил новым вице-губернатором Сергея Власова. Он будет курировать строительную сферу, работу департаментов строительства, архитектуре и градостроительству, надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Ранее Власов возглавлял краевой департамент строительства. На эту должность его назначили 3 марта.  До этого он руководил управлением строительства региона.

Кто такой Сергей Власов?

Родился в 1991 году в Новгородской области. В 2013 году окончил Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского. В 2016 году прошел повышение квалификации военных специалистов по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения.

С 2008 по 2019 год служил в ВС РФ. В апреле 2020 года перешел на работу в администрацию Краснодарского края.

Ранее Юга.ру писали, что в администрации Краснодара согласовали пять кадровых перестановок — вице-мэра, начальников управлений и департаментов.

Кадровые перестановки Строительство

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