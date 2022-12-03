В Сочи начали ремонт дороги, разрушенной оползнем. На улице Целинной ранее ввели режим ЧС

Краснодарский край

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  • Ремонт дороги © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Ремонт дороги © Фото Елены Синеок, Юга.ру

3 декабря ул. Целинную в Сочи перекрыли. Автомобилистам предложили два варианта объезда

Сегодня на ремонтируемом участке дороги временно ограничили движение транспорта. Автомобилистам для объезда предлагают два варианта — улицы Высокогорная и Виноградная. 

Автобус № 36 «Морвокзал Сочи — кинотеатр «Юбилейный» — улица Целинная» будет курсировать от ж/д вокзала Сочи. Посадка на автобус со стороны автовокзала на остановке маршрута № 81. Об этом сообщает  мэрия курорта. С измененной схемой движения и актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении «Транспорт. Сочи».

В середине ноября ремонт начали на улице Джапаридзе. Там тоже из-за оползневых процессов ввели локальный режим ЧС. Дорога проходит по территории Сочинского нацпарка. По ней к водопадам добираются туристы. Трассой пользуются и жители 30 ближайших домов.

В конце октября из-за оползня в центре без водоснабжения остались три микрорайона. В июне администрация Сочи сообщила, что после ливней в городе зафиксировали 200 оползневых участков на 50 улицах курорта. Год назад после движения породы разрушился коттеджный поселок в Сергей-Поле.  

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