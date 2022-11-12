Дорогу на Ореховские водопады в Сочи разрушают оползни, там ввели режим ЧС

Краснодарский край

Распечатать

  • Оползень в Сочи © Михаил Мордасов. ЮГА.ру
    Оползень в Сочи © Михаил Мордасов. ЮГА.ру

На улице Джапаридзе начали ремонтировать дорогу, режим ЧС здесь ввели еще в феврале

На трёх участках дороги активизировались оползни. В городской администрации сообщили, что приступили к ремонту и укреплению трассы. Дорога сильно пострадала от оползней еще в начале этого года. В феврале на участке ввели режим ЧС муниципального значения. 

Дорога проходит по территории Сочинского нацпарка. По ней к водопадам добираются туристы. Трассой пользуются и жители 30 ближайших домов.  

Кроме улицы Джапаридзе аварийно-восстановительные работы идут сейчас на Новороссийском шоссе в районе санатория «Мыс Видный» и санатория «Победа», а также на пяти участках на дороге села Нижняя Шиловка.

Мэрия обещала до конца года провести диагностику всех оползневых участков на автомобильных дорогах города.

В конце октября из-за оползня в центре без водоснабжения остались три микрорайона. В июне администрация Сочи сообщила, что после ливней в городе зафиксировали 200 оползневых участков на 50 улицах курорта. Год назад после движения породы разрушился коттеджный поселок в Сергей-Поле.

Благоустройство Ремонт дорог Сочи

Новости

Глава Минздрава поручил сделать запас лекарств на четыре месяца. В Краснодарском крае есть перебои с некоторыми препаратами
В Краснодарском крае хотят запретить полёты беспилотников
Дорогу на Ореховские водопады в Сочи разрушают оползни, там ввели режим ЧС
В Краснодаре в 62 многоквартирных домах отключили горячую воду и отопление
В Сочи открыли пункт для военнослужащих и росгвардейцев. Жилой посёлок построили на семи гектарах в горах
Автомобильную часть Крымского моста перекрыли. Поезда ходят по расписанию

Лента новостей

Жизнь после
Вчера, 14:37
Жизнь после
Рассказываем истории детей, которым благотворители помогли получить экстренное лечение
Мэрия Краснодара ищет нового проектировщика реконструкции дома Лихацкого
Вчера, 11:31
Мэрия Краснодара ищет нового проектировщика реконструкции дома Лихацкого
Опера в Музыкальном театре, кулинария для детей и книга скандального акциониста
10 ноября, 10:16
Опера в Музыкальном театре, кулинария для детей и книга скандального акциониста
Афиша событий 11-13 ноября в Краснодаре

Реклама на сайте