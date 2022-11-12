Дорогу на Ореховские водопады в Сочи разрушают оползни, там ввели режим ЧС

На улице Джапаридзе начали ремонтировать дорогу, режим ЧС здесь ввели еще в феврале

На трёх участках дороги активизировались оползни. В городской администрации сообщили, что приступили к ремонту и укреплению трассы. Дорога сильно пострадала от оползней еще в начале этого года. В феврале на участке ввели режим ЧС муниципального значения.

Дорога проходит по территории Сочинского нацпарка. По ней к водопадам добираются туристы. Трассой пользуются и жители 30 ближайших домов.

Кроме улицы Джапаридзе аварийно-восстановительные работы идут сейчас на Новороссийском шоссе в районе санатория «Мыс Видный» и санатория «Победа», а также на пяти участках на дороге села Нижняя Шиловка.

Мэрия обещала до конца года провести диагностику всех оползневых участков на автомобильных дорогах города.

В конце октября из-за оползня в центре без водоснабжения остались три микрорайона. В июне администрация Сочи сообщила, что после ливней в городе зафиксировали 200 оползневых участков на 50 улицах курорта. Год назад после движения породы разрушился коттеджный поселок в Сергей-Поле.