В Сочи после дождей на дорогах насчитали 200 оползней. На Новороссийском шоссе уже строят подпорную стену

Сейчас рабочие приступили к восстановлению поврежденного участка Новороссийского шоссе. Согласно информации мэрии, подрядчик выполнит комплекс противооползневых работ, восстановит дорожное полотно. В ремонте нуждается и система водоотвода автомобильной дороги. На участке шоссе, где сошел оползень, сделают подпорную стену длиной 36 метров. На этом участке оползень проявлял себя и раньше. Дорога уже была повреждена весной из-за дождей. Еще в апреле на шоссе ввели локальный режим ЧС и приступили к подготовительным работам по восстановлению.

«Движение транспорта на этом участке не прекращается даже во время ремонта. Подрядчик планирует выполнить основные работы на объекте до конца сентября», — рассказал заместитель главы города Сочи Николай Бескровный.

Прошедшие в последнии дни дожди спровоцировали несколько новых оползней, а всего на 50 улицах Сочи зафиксировали 200 таких участков. До конца этого года мэрия планирует провести диагностику всех дорог курорта, чтобы составить геологический реестр проблемных мест. По нему будут принимать решения о строительстве подпорных стен на трассах.

В Сочи ранее оползень разрушил трассу в Адлерском районе. В конце февраля сошел на семиэтажный дом, а за месяц до этого разрушил дорогу в районе Ореховских водопадов. Летом 2021 года оползень разрушил коттеджный поселок в Сергей-Поле, тогда пострадали 20 домов.