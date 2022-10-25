В Сочи жители трех микрорайонов остались без воды из-за оползня

В Сочи оползень повредил канализацию и оставил без водоснабжения три микрорайона

В центре Сочи без водоснабжения остались три микрорайона. Причиной аварии стал оползень в районе улицы Ландышевой. Он повредил канализационную сеть диаметром 600 мм.

В городском «Водоканале» объяснили, что эта канализация отводит хозяйственно-бытовые сточные воды на ближайшие очистные сооружения от более 10 тыс. человек. Чтобы устранить аварию, нужно сократить количество стоков с жилых микрорайонов Новый Сочи, Русская Мамайка и Донская. Для этого отключили воду.

Завершить работы планируют до конца суток. Затем начнется плавное наполнение системы водоснабжения.

«Процедура может занять продолжительное время, в том числе из-за последующего разбора воды на нижних точках местности. Стабилизировать подачу ресурса полностью планируется к концу следующих суток. С целью обеспечения населения питьевой водой будет организован ее подвоз», — добавили в «Водоканале».